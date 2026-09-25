Москва25 сенВести.В Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели двух человек во время пожара в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МСЧС по региону.

Трагедия произошла в деревне Большая Пустомержа в Кингисеппском районе. По данным ведомства, огонь охватил одноэтажный дом размером 9 на 9 метров и расположенный рядом сарай.

В ходе тушения в доме обнаружен погибший, его данные уточняются. При разборе конструкций обнаружены второй погибший (пол и личность устанавливаются)

говорится в сообщении

Причины и детали происшествия устанавливаются.