Женщина и ребенок погибли на пожаре в частном доме в Рязанской области

В Рязанской области в результате пожара в частном доме погибли бабушка и внучка Женщина и ребенок погибли на пожаре в частном доме в Рязанской области

Москва6 окт Вести.В Рязанской области в результате пожара в частном доме погибли пожилая женщина и ребенок. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла днем 6 октября, во вторник.

При тушении пожара в частном доме, расположенном в Скопине Рязанской области, обнаружены тела двух человек. Личности погибших установлены – это проживающие в доме 62-летняя женщина и ее малолетняя внучка, 2020 года рождения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.