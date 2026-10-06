Москва6 октВести.В Рязанской области в результате пожара в частном доме погибли пожилая женщина и ребенок. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Трагедия произошла днем 6 октября, во вторник.
При тушении пожара в частном доме, расположенном в Скопине Рязанской области, обнаружены тела двух человек. Личности погибших установлены – это проживающие в доме 62-летняя женщина и ее малолетняя внучка, 2020 года рожденияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.