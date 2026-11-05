Два человека погибли на пожаре в Ярославской области

В Ярославской области на пожаре в квартире погибли пенсионеры Два человека погибли на пожаре в Ярославской области

Москва5 ноя Вести.В Ярославской области в результате пожара в квартире погибли двое пожилых людей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла вечером 5 ноября, в четверг, на улице Комсомольской в Тутаеве. На место выехала межрайонный прокурор.

Наталья Елисеева с целью координации действий правоохранительных органов выехала на место пожара, в котором погибли 2 пенсионера… Провела беседу с родственниками погибших, разъяснила порядок и сроки проведения процессуальной проверки, предложила консультативную и методическую помощь в оформлении документов говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Причины возгорания пока не установлены.