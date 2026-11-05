Москва5 нояВести.В Ярославской области в результате пожара в квартире погибли двое пожилых людей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Трагедия произошла вечером 5 ноября, в четверг, на улице Комсомольской в Тутаеве. На место выехала межрайонный прокурор.
Наталья Елисеева с целью координации действий правоохранительных органов выехала на место пожара, в котором погибли 2 пенсионера… Провела беседу с родственниками погибших, разъяснила порядок и сроки проведения процессуальной проверки, предложила консультативную и методическую помощь в оформлении документовговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Причины возгорания пока не установлены.