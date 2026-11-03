Два человека погибли и двое пострадали на пожаре в Тюменской области

В Тобольске на пожаре в частном доме два человека погибли и двое пострадали Два человека погибли и двое пострадали на пожаре в Тюменской области

Москва3 ноя Вести.В Тюменской области в результате пожара в частном доме погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла днем 3 ноября, во вторник, на улице Совхозная в деревне Хмелева в Тобольске. Огонь охватил жилой дом и хозяйственные постройки, распространившись на площадь в 105 квадратных метров.

К сожалению, на пожаре два человека были травмированы и два человека погибли… Причина пожара устанавливается говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Специалисты выясняют детали случившегося, назначены соответствующие экспертизы.