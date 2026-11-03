Москва3 нояВести.В Тюменской области в результате пожара в частном доме погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Трагедия произошла днем 3 ноября, во вторник, на улице Совхозная в деревне Хмелева в Тобольске. Огонь охватил жилой дом и хозяйственные постройки, распространившись на площадь в 105 квадратных метров.
К сожалению, на пожаре два человека были травмированы и два человека погибли… Причина пожара устанавливаетсяговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Специалисты выясняют детали случившегося, назначены соответствующие экспертизы.