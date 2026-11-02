В Иркутской области двое пенсионеров погибли при пожаре

Двое пенсионеров погибли при пожаре в Приангарье В Иркутской области двое пенсионеров погибли при пожаре

Москва2 ноя Вести.В Иркутской области неисправность печного отопления могла стать причиной гибели пожилых мужчины и женщины во время пожара в частном деревянном доме. ОБ этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла утром 1 ноября в Усолье-Сибирском.

Бойцами звена газодымозащитной службы в ходе тушения внутри дома были обнаружены погибшие мужчина 1952 и женщина 1956 года рождения говорится в сообщении

Площадь пожара составила порядка 108 квадратных метров. Предположительно, от котла отопления загорелась стена, после чего пламя перекинулось на кровлю и потолочное перекрытие.