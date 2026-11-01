Москва1 нояВести.В Астраханской области произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли мужчина и женщина. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
ЧП произошло поселке Килинчи в Приволжском районе.
По прибытию первых подразделений наблюдалось открытое горение жилого дома. Площадь пожара составляет 100 кв. м. На месте пожара обнаружены 2 погибших (60-летний мужчина и 63-летняя женщина)уточняется в канале ведомства на платформе MAX
В настоящее время спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Причина пожара устанавливается органами дознания.