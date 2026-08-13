Москва13 авгВести.В деревне Аралбай при пожаре в бревенчатом доме погибла пара пенсионеров. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
Пожар произошел ночью 13 августа в частном одноэтажном доме, расположенном на ул. Революционной.
В ходе разбора места пожара обнаружены двое погибших: 74-летний мужчина и 64-летняя женщина. На месте работают следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России и эксперт испытательно-пожарной лабораторииговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.