На пожаре в Подмосковье погибли два человека

В Подмосковье при пожаре из-за замыкания бойлера погибли мужчина и женщина На пожаре в Подмосковье погибли два человека

Москва14 сен Вести.В частном жилом доме в поселке Октябрьский городского округа Ступино Московской области произошел пожар, погибли два человека, сообщает региональный главк МЧС России в мессенджере MAX.

Тела погибших, мужчины 1960 года рождения и женщины 1970 года рождения, пожарные обнаружили в ходе тушения возгорания.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электрического бойлера отмечается в публикации ведомства

В ГУ МЧС России по Московской области напомнили, что электрический бойлер является мощным потребителем энергии, отметили, что проводка должна быть рассчитана на его нагрузку.