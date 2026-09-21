Мужчина и женщина погибли при пожаре в доме в Челябинской области

Два человека погибли при пожаре в Челябинской области Мужчина и женщина погибли при пожаре в доме в Челябинской области

Москва21 сен Вести.Мужчина и женщина погибли при пожаре в доме в поселке Новый Кондуровский Челябинской области. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Загорелся дом на двух хозяев. Первыми к месту происшествия прибыли добровольцы, к этому моменту часть здания и кровля были охвачены огнем.

При тушении в одной из половин дома были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Открытое горение ликвидировано на площади 120 кв. м.

Причина произошедшего устанавливается.