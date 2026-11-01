СК начал проверку после гибели мужчины и женщины в пожаре в Лесосибирске

После гибели двоих человек в пожаре в Лесосибирске проводится проверка СК начал проверку после гибели мужчины и женщины в пожаре в Лесосибирске

Москва1 ноя Вести.В Лесосибирске организовали проверку после гибели мужчины и женщины в пожаре. Об этом сообщило управление СК России в MAX.

В субботу, 31 октября, при тушении пожара в частном доме на улице Молодежной городского поселка Стрелка в Лесосибирске нашли тела 58-летнего мужчины и 54-летней женщины. Судя по всему, оба отравились угарным газом.

По данному факту следственным отделом по городу Лесосибирску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки говорится в сообщении

Установлено, что сожители днем 31 октября спали дома. В это время на веранде начался пожар. Предварительной причиной возгорания стала неправильная эксплуатация электрических приборов.