СК возбудил дело после гибели трех человек при взрыве газа в Северной Осетии

В Северной Осетии расследуют гибель трех человек при взрыве газа в частном доме СК возбудил дело после гибели трех человек при взрыве газа в Северной Осетии

Москва28 окт Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели женщины и двоих детей при взрыве газа в частном доме в Северной Осетии. Об этом сообщило СУ СК РФ по республике в Telegram.

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственным отделом по Моздокскому району СУ СК России по РСО - Алания по результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) говорится в публикации

Как установило следствие, 27 октября в одном из домов в селе Кизляр Моздокского района скопилась газовоздушная смесь - это привело к взрыву и пожару. Жертвами стали три человека, включая двоих детей.

На месте работали следователи и криминалисты, они провели осмотр и назначили экспертизы. Сейчас выполняются и другие следственные действия, чтобы восстановить полную картину произошедшего.