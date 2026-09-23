Три человека пострадали при взрыве газа в Коми

Взрыв газа произошел в жилом доме в Коми, трое пострадали Три человека пострадали при взрыве газа в Коми

Москва23 сен Вести.В результате взрыва бытового газа в поселке Нижний Одес в Коми пострадали три человека, один из них в реанимации. Об этом сообщил глава муниципального района Сосногорск Ильдар Махмутов.

Инцидент произошел ночью 23 сентября на улице Ленина.

Причины возгорания устанавливаются, одна из версий – взрыв бытового газа... В результате пострадали три человека, один из которых находится в реанимации сказано в сообщении

По его данным, повреждены две квартиры. Общая площадь повреждения составила 50 и 15 квадратных метров.

90 жильцов, включая 12 детей, эвакуировали. В поселке развернули временного размещения на базе местного дома культуры.

На месте происшествия введен режим ЧС. В ближайшее время в доме восстановят систему теплоснабжения. Также будет проведена строительная экспертиза, которая определить дальнейшую возможность проживания в доме, добавил Махмутов.