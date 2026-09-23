Москва23 сенВести.Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в поселке Нижний Одес в Коми, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по республике.
По данным ведомства, ночью 23 сентября в кухне одной из квартир произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром. В результате обрушилась одна плита перекрытия и частично стена смежной квартиры. Пострадали три человека.
Прокуратура организовала проверку соблюдения управляющей компанией требований закона при содержании и обслуживании внутридомового газового оборудованиясказано в сообщении
Также надзорное ведомство контролирует оказание необходимой помощи пострадавшим, ход и итоги процессуальной проверки.