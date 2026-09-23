В Коми прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме

Прокуратуре проверит УК после взрыва газа в жилом доме в Коми В Коми прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме

Москва23 сен Вести.Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в поселке Нижний Одес в Коми, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по республике.

По данным ведомства, ночью 23 сентября в кухне одной из квартир произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром. В результате обрушилась одна плита перекрытия и частично стена смежной квартиры. Пострадали три человека.

Прокуратура организовала проверку соблюдения управляющей компанией требований закона при содержании и обслуживании внутридомового газового оборудования сказано в сообщении

Также надзорное ведомство контролирует оказание необходимой помощи пострадавшим, ход и итоги процессуальной проверки.