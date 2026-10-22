Москва22 октВести.Двое детей, пострадавших при взрыве газа в частном доме в Северной Осетии, находятся в реанимации, еще трое проходят лечение в травматологии. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Двое ребят пока в реанимации. Слава Богу, угрозы жизни нет. Трое – в травматологии. Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощьнаписала Львова-Белова в своем канале MAX
Она отметила, что пострадавшая мать детей находится в сознании. По словам врачей, вся семья сможет скоро воссоединиться.
Омбудсмен после общения с родными пострадавших пообещала помочь с реабилитацией детей в федеральном центре, а также с ремонтом или с приобретением нового жилья.
Взрыв газа произошел в частном доме в селе Новое в Северной Осетии, пострадали шесть человек, включая пятерых детей. Всех госпитализировали.