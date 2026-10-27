Женщина и двое маленьких детей погибли при взрыве газа в Северной Осетии

В осетинском селе Кизляр взорвался газ, погибли женщина и двое малолетних детей Женщина и двое маленьких детей погибли при взрыве газа в Северной Осетии

Москва27 окт Вести.В частном доме в селе Кизляр Моздокского района Северной Осетии хлопок газовоздушной смеси, возник пожар, погибли женщина и двое малолетних детей, сообщает республиканское управление МЧС России в мессенджере MAX.

ЧП произошло 27 октября в частном домовладении на улице Гагарина.

По предварительной информации, в результате происшествия, к сожалению, погибли двое детей (2 и 4 года), еще одна женщина пострадала… По уточненной информации, пострадавшая женщина скончалась от полученных травм отмечается в публикации

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России. На данный момент открытое горение ликвидировано. К тушению привлечены 9 специалистов и 3 единицы техники.