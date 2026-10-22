Москва22 октВести.В селе Новое в Северной Осетии произошел взрыв, в результате чего пострадали шесть человек. Пять из них – дети, уточняется в сообщении МЧС России по республике.
Инцидент произошел в отдельно стоящем кухонном помещении частного домовладения.
В результате происшествия 5 детей доставлены в ДРКБ города Назрань. Мать госпитализирована в ИРКБ города Назраньнаписано в канале министерства
Возгорания помещения не произошло. Целостность постройки и кровли не нарушена.
На место происшествия от РСЧС прибыли 31 человек и 9 единиц техники.