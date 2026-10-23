Дело возбуждено в Северной Осетии после взрыва газа, из-за чего пострадали люди

Дело возбуждено в Северной Осетии после взрыва газа в доме Дело возбуждено в Северной Осетии после взрыва газа, из-за чего пострадали люди

Москва23 окт Вести.Уголовное дело возбудили в Северной Осетии после взрыва газа в доме, в результате которого пострадали взрослый и пятеро детей. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Утром 22 октября в одном из домовладений в селе Новом из-за скопления газовоздушной смеси произошел хлопок. В результате происшествия один взрослый и пятеро детей получили термические ожоги.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все детали произошедшего.