СК РСО-Алания возбудил дело по факту взрыва в доме во Владикавказе

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в доме во Владикавказе СК РСО-Алания возбудил дело по факту взрыва в доме во Владикавказе

Москва21 ноя Вести.Уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном доме на улице Курсантов Кировцев во Владикавказе возбудили следователи СУ СКР по Республике Северная Осетия – Алания, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.

Следственными органами СК РФ по РСО-Алания по факту воспламенения бытового газа с последующим повреждением конструкции многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть двух или более лиц) написали в пресс-службе

Следователи проводят осмотр места происшествия, назначают экспертизы, допрашивают свидетелей.

Ранее сообщалось, что в доме на улице Курсантов Кировцев во Владикавказе произошел взрыв. Два человека погибли, двое пострадали. И.о. главы города Тимур Караев сообщил, что причиной взрыва стали нарушения в эксплуатации газового оборудования.