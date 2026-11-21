Неисправность газового оборудования стала причиной взрыва во Владикавказе Взрыв во Владикавказе произошел из-за нарушений в эксплуатации газа

Москва21 ноя Вести.Нарушения в эксплуатации газового оборудования стали причиной взрыва в многоквартирном доме на улице Курсантов Кировцев во Владикавказе, сообщил в интервью ИС "Вести" и. о. главы города Тимур Караев.

По предварительной информации, это несоответствующая эксплуатация газового оборудования, взрыв газовоздушной смеси. Есть двое погибших, есть пострадавшие рассказал Караев

Он также уточнил, что на время следственных действий дом отключен от газа и электричества. После окончания мероприятий коммунальщики восстановят тепловой контур и проведут уборку территории.