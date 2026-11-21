Москва21 нояВести.Нарушения в эксплуатации газового оборудования стали причиной взрыва в многоквартирном доме на улице Курсантов Кировцев во Владикавказе, сообщил в интервью ИС "Вести" и. о. главы города Тимур Караев.
По предварительной информации, это несоответствующая эксплуатация газового оборудования, взрыв газовоздушной смеси. Есть двое погибших, есть пострадавшиерассказал Караев
Он также уточнил, что на время следственных действий дом отключен от газа и электричества. После окончания мероприятий коммунальщики восстановят тепловой контур и проведут уборку территории.