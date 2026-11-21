В квартире во Владикавказе, где произошел взрыв, по документам не было газа

Причиной взрыва газа во Владикавказе могло стать несанкционированное подключение В квартире во Владикавказе, где произошел взрыв, по документам не было газа

Москва21 ноя Вести.Несанкционированное подключение к газопроводу могло стать причиной взрыва в многоквартирном доме на улице Курсантов Кировцев, сообщил ИС "Вести" и.о. главы Владикавказа Тимур Караев.

Предварительно хочу сказать, что [у] той квартиры, в которой произошел взрыв газовоздушной смеси, не было официального разрешения на подключение к газовым сетям рассказал мэр города

Взрыв произошел 21 ноября в доме на улице Курсантов Кировцев во Владикавказе. Два человека погибли, двое пострадали. И.о. главы города Тимур Караев сообщил, что причиной взрыва стали нарушения в эксплуатации газового оборудования. В городе введен режим ЧС муниципального уровня.