Состояние пострадавшего при взрыве во Владикавказе оценивают как тяжелое

Один из пострадавших при взрыве во Владикавказе находится в тяжелом состоянии Состояние пострадавшего при взрыве во Владикавказе оценивают как тяжелое

Москва21 ноя Вести.Состояние одного из пострадавших при взрыве в многоквартирном доме во Владиавказе оценивается как стабильно тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава РСО-Алания в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что в доме на улице Курсантов Кировцев во Владикавказе произошел взрыв. Два человека погибли, двое пострадали.

Один из пострадавших, мужчина, доставлен в Республиканскую клиническую больницу с множественными травмами. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, оказывается необходимая медицинская помощь написали в минздраве

Помощь второму пострадавшему оказана на месте, госпитализация не понадобилась.