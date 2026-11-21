Москва21 нояВести.Состояние одного из пострадавших при взрыве в многоквартирном доме во Владиавказе оценивается как стабильно тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава РСО-Алания в мессенджере МАХ.
Ранее сообщалось, что в доме на улице Курсантов Кировцев во Владикавказе произошел взрыв. Два человека погибли, двое пострадали.
Один из пострадавших, мужчина, доставлен в Республиканскую клиническую больницу с множественными травмами. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, оказывается необходимая медицинская помощьнаписали в минздраве
Помощь второму пострадавшему оказана на месте, госпитализация не понадобилась.