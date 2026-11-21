Меняйло выразил соболезнования семьям погибших при взрыве во Владикавказе Губернатор Меняйло: соболезнования родным погибших при взрыве во Владикавказе

Москва21 ноя Вести.Соболезнования семьям и близким погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме во Владикавказе выразил губернатор Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло в мессенджере МАХ.

Искренние соболезнования родным и близким погибших в результате хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Курсантов Кировцев во Владикавказе. К сожалению, трагедия унесла жизни двух человек написал глава республики

Взрыв произошел 21 ноября в доме на улице Курсантов Кировцев во Владикавказе. Два человека погибли, двое пострадали. И.о. главы города Тимур Караев сообщил, что причиной взрыва стали нарушения в эксплуатации газового оборудования: подключение в квартире, где произошел хлопок, было несанкционированным. В городе введен режим ЧС муниципального уровня.