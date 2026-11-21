Москва21 нояВести.Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен во Владикавказе после взрыва газа в одном из многоквартирных домов, сообщает ИС "Вести" и. о. главы города Тимур Караев.
Администрацией города Владикавказ введен режим чрезвычайных ситуации муниципального характера, в рамках которого будет восстановлено полностью остекление там, где произошли повреждениярассказал Караев
Он уточнил, что оперативники закончат работу в течение двух часов, после чего коммунальщики восстановят тепловой контур и проведут уборку территории.
Взрыв произошел 21 ноября в доме на улице Курсантов Кировцев во Владикавказе. Два человека погибли, двое пострадали. И.о. главы города Тимур Караев сообщил, что причиной взрыва стали нарушения в эксплуатации газового оборудования.