Караев: режим ЧС муниципального уровня введен во Владикавказе после взрыва газа

Власти Владикавказа объявили о введении режима ЧС после взрыва в многоэтажке Караев: режим ЧС муниципального уровня введен во Владикавказе после взрыва газа

Москва21 ноя Вести.Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен во Владикавказе после взрыва газа в одном из многоквартирных домов, сообщает ИС "Вести" и. о. главы города Тимур Караев.

Администрацией города Владикавказ введен режим чрезвычайных ситуации муниципального характера, в рамках которого будет восстановлено полностью остекление там, где произошли повреждения рассказал Караев

Он уточнил, что оперативники закончат работу в течение двух часов, после чего коммунальщики восстановят тепловой контур и проведут уборку территории.

Взрыв произошел 21 ноября в доме на улице Курсантов Кировцев во Владикавказе. Два человека погибли, двое пострадали. И.о. главы города Тимур Караев сообщил, что причиной взрыва стали нарушения в эксплуатации газового оборудования.