Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме во Владикавказе

Жертвами пожара в многоэтажке во Владикавказе стали два человека Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме во Владикавказе

Москва3 окт Вести.Два человека стали жертвами пожара в многоквартирном доме во Владикавказе, сообщает пресс-служба МЧС России по Северной Осетии в MAX.

Возгорание двухкомнатной квартиры, расположенной на 4-м этаже жилого дома на улице Доватора произошло 3 октября.

Площадь пожара составляла 60 кв. м. … На месте пожара были обнаружены двое погибших сказано в сообщении

В ходе проведения аварийно-спасательных работ пожарные спасли 5 человек, включая ребенка, 27 человек были эвакуированы.

Как сообщили в региональной прокуратуре, установление всех обстоятельств и причин пожара во Владикавказе находится на контроле надзорного ведомства.

От МЧС пожар тушили 22 человека и 8 единиц техники.