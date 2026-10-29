МЧС: два тела обнаружили пожарные во время тушения возгорания в доме в Магадане

Два человека погибли в результате пожара в Магадане МЧС: два тела обнаружили пожарные во время тушения возгорания в доме в Магадане

Москва29 окт Вести.При пожаре в частном доме в Магадане погибли две женщины, их тела специалисты МЧС обнаружили при тушении, сообщается в MAX-канале ведомства региона.

Пожар произошел в частном жилом доме в 3-м Транспортном переулке.

В доме обнаружены тела двух женщин без признаков жизни. В момент происшествия в здании находились четыре человека, двое мужчин смогли самостоятельно покинуть помещение говорится в сообщении

Предварительно установлено, что пожар произошел из-за неисправности печного оборудования. В его тушении принимали участие 29 человек и 8 единиц техники.

Установлено, что одна из погибших ранее пострадала при пожаре в соседнем доме. В том происшествии пострадал и ее гражданский муж, в этот раз мужчине удалось спастись.