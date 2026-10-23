Москва23 октВести.Мария Львова-Белова навестила в больнице мать и детей, пострадавших от взрыва газа в частном доме в Северной Осетии. Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка сообщила в своем канале в МАХ.
Двое ребят пока в реанимации. Слава Богу, угрозы жизни нет. Трое – в травматологии. Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощьотметила Львова-Белова в мессенджере МАХ
По ее словам, мать детей находится в сознании и идет на поправку.
Омбудсмен добавила, что семье будет оказана вся необходимая помощь: реабилитация детей в федеральном центре, а также ремонт поврежденного дома или приобретение нового жилья.
Ранее сообщалось, что 22 октября пятеро детей с матерью пострадали при взрыве газа в Северной Осетии.