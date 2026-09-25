На пожаре в Красноярском крае погибли мужчина и женщина

Пожар в красноярском селе возник из-за непотушенной сигареты На пожаре в Красноярском крае погибли мужчина и женщина

Москва25 сен Вести.На пожаре в Шушенском округе Красноярского края погибли два человека. Подробности сообщает региональное МЧС в MAX.

Сигнал о возгорании крыши двухквартирного жилого дома в селе Казанцево поступил вечером 24 сентября. Пожар ликвидировали в течение трех часов на площади 80 квадратных метров.

В одной из квартир были обнаружены двое погибших: 64-летняя женщина, она получила отравление продуктами горения и ожоги, 48-летний мужчина, который получил ожоги, именно он и был, предположительно, виновником пожара из-за непотушенной сигареты говорится в сообщении

К тушению были привлечены 9 человек, применялось 4 единицы техники, в том числе от подразделений МЧС России 6 человек личного состава, 2 единицы техники.