Дело возбудили в Ставрополье после гибели четырех человек при пожаре

В Ставрополье возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре Дело возбудили в Ставрополье после гибели четырех человек при пожаре

Москва23 окт Вести.В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели бабушки и троих внуков при пожаре в частном доме. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла вечером 23 октября в частном доме в селе Спасское Благодарненского округа. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела трех малолетних детей и их 58-летней бабушки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) сказано в сообщении

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначены судебные экспертизы.