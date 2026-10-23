Москва23 октВести.В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели бабушки и троих внуков при пожаре в частном доме. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Трагедия произошла вечером 23 октября в частном доме в селе Спасское Благодарненского округа. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела трех малолетних детей и их 58-летней бабушки.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)сказано в сообщении
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначены судебные экспертизы.