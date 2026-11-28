После гибели маленьких детей на пожаре в Ставропольском крае возбуждено дело

СК возбудил дело после гибели двух детей на пожаре в Ставропольском крае После гибели маленьких детей на пожаре в Ставропольском крае возбуждено дело

Москва28 ноя Вести.Уголовное дело возбуждено по факту смертельного пожара в Новопавловске Ставропольского края, сообщили в региональном СУ СК России.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

Вечером 28 ноября текущего года в частном домовладении города Новопавловска произошел пожар, результате которого погибли двое детей, девочка и мальчик 2026 и 2024 года рождения говорится в публикации СУ СК России по Ставропольскому краю в MAX

В ведомстве отметили, что в момент трагедии дети находились без присмотра родителей.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.