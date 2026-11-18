Москва18 нояВести.После гибели ребенка в результате пожара в двухэтажном жилом доме в Самаре возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в результате пожара в Самарском районе… по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Трагедия произошла в ночь на 18 ноября, среду. В двухэтажном доме 1917 года постройки загорелась кровля, произошло обрушение. Огонь охватил порядка 400 квадратных метров.
Погибла 12-летняя девочка, пострадали мальчик 10 лет и пожилая женщина. Предварительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.