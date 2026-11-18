После гибели ребенка на пожаре в Самаре возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено после гибели девочки на пожаре в 110-летнем доме в Самаре После гибели ребенка на пожаре в Самаре возбуждено уголовное дело

Москва18 ноя Вести.После гибели ребенка в результате пожара в двухэтажном жилом доме в Самаре возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в результате пожара в Самарском районе… по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла в ночь на 18 ноября, среду. В двухэтажном доме 1917 года постройки загорелась кровля, произошло обрушение. Огонь охватил порядка 400 квадратных метров.

Погибла 12-летняя девочка, пострадали мальчик 10 лет и пожилая женщина. Предварительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.