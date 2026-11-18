Стало известно о погибшем ребенке в результате пожара в жилом доме в Самаре

Ребенок погиб в результате пожара в жилом доме в Самаре Стало известно о погибшем ребенке в результате пожара в жилом доме в Самаре

Москва18 ноя Вести.Женщина и ребенок спасены и госпитализированы с ожогами из пожара в старинном жилом доме в Самаре, еще один ребенок погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.

Погиб ребенок, пострадавшие женщина и ребенок госпитализированы с ожогами говорится в сообщении

Ранее поступила информация, что пожарные локализовали возгорание на площади 400 квадратных метров в доме 1917 года постройки в Самаре. В здании горела кровля, площадь пожара составила 400 квадратных метров, произошло обрушение. Из дома спасены пострадавшие женщина и ребенок. К тушению пожара привлечены 72 специалиста и 22 единицы техники.