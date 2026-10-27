В Томске при пожаре в историческом доме погиб человек, ребенок госпитализирован Неизвестный погиб, ребенок пострадал при возгорании исторического дома в Томске

Москва27 окт Вести.В Томске при пожаре в историческом доме на улице Рузского пострадал ребенок – он в реанимации. Кроме того, на месте возгорания обнаружили тело человека, личность которого пока устанавливают. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в центре медицины катастроф.

В Томске на улице Рузского в результате возгорания жилого дома пострадал несовершеннолетний и обнаружен неизвестный погибший говорится в публикации

Состояние ребенка оценивается как тяжелое, его перевели в реанимационное отделение. Рядом с местом пожара дежурит бригада скорой. На месте работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в центре Томска загорелись два соседних двухэтажных деревянных дома – на улице Рузского, 17, и в переулке Плеханова, 34. Оба здания относятся к объектам деревянного зодчества. Площадь пожара составила около 700 квадратных метров.