СК начал проверку по факту пожара в Томске

По факту пожара возле ТЦ в Томске организована проверка СК начал проверку по факту пожара в Томске

Москва26 сен Вести.В Томске организована доследственная поверка по факту пожара в двухэтажном неэксплуатируемом здании возле торгового центра "Оранжевое небо", сообщили в региональном СУ СКР.

Пожар произошел вечером 26 сентября в нежилом здании на улице Нахимова.

Следователями следственного отдела по Кировскому району города Томска следственного управления СК России по Томской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) говорится в сообщении

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также прокуратура региона поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего.

По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, возгорание локализовано. Частично обрушилась кровля здания на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет.