Пожар у ТЦ в Томске локализован на площади 1,6 тыс. кв. метров

Площадь пожара возле ТЦ в Томске увеличилась Пожар у ТЦ в Томске локализован на площади 1,6 тыс. кв. метров

Москва26 сен Вести.Сильный пожар у торгового центра "Оранжевое небо" в Томске локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщают "Вести-Томск" со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Возгорание произошло вечером 26 сентября в заброшенном двухэтажном здании на улице Нахимова, горят первый и второй этажи, а также кровля.

Площадь пожара составила около 1600 квадратных метров... Частично обрушились межэтажные конструкции на площади около 300 квадратных метров сказано в сообщении

На месте работают 20 единиц техники МЧС и 67 человек личного состава.

Пожар уже локализован, никто не пострадал.

Спасатели начали проливку конструкций и разбор отдельных участков.