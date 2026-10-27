Огнеборцы тушат два исторических деревянных дома в Томске

В центре Томска вспыхнули два исторических деревянных здания Огнеборцы тушат два исторических деревянных дома в Томске

Москва27 окт Вести.В центре Томска горят два двухэтажных деревянных здания, стоящих по соседству, - на улице Рузского, 17, и в переулке Плеханова, 34. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧC по региону.

Информации о пострадавших пока не поступало.

На месте работают огнеборцы. По предварительным данным, пламя распространилось на 700 квадратных метров.

Горят два соседних двухэтажных деревянных дома. Улица Рузского, 17 и переулок Плеханова, 34… Предварительная площадь 700 кв. м говорится в публикации

В тушении задействованы 50 человек личного состава и 16 единиц спецтехники.

В мэрии уточнили, что оба дома относятся к объектам деревянного зодчества: они охраняются приказом Министерства культуры о границах исторического поселения Томска и включены в перечень исторически ценных градоформирующих объектов.