СК начал проверку после крупного пожара возле ТЦ в Томске

СК проверяет версию об умышленном поджоге здания в Томске СК начал проверку после крупного пожара возле ТЦ в Томске

Москва27 сен Вести.Следственные органы проверяют версию об умышленном поджоге нежилого двухэтажного здания на улице Нахимова в Томске. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Пожар возле торгового центра "Оранжевое небо" произошел 26 сентября, в субботу. Огонь охватил 1,6 тысячи квадратных метров, возгорание удалось локализовать силами 67 специалистов с применением 20 единиц техники.

По данному факту следователями следственного отдела по Кировскому району города Томска следственного управления СК России по Томской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали и все обстоятельства случившегося выясняются.