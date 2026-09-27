"Округу плотно затянуло дымом": очевидцы рассказали о крупном пожаре в Томске Крупный пожар в Томске: огонь повредил объект культурного наследия на Нахимова

Москва27 сен Вести.В Томске ликвидировали пожар, разгоревшийся в нежилом двухэтажном здании на улице Нахимова возле торгового центра "Оранжевое небо". Огонь успел охватить 1,6 тысячи квадратных метров. Как сообщает "Вести-Томск", возгоранию был присвоен третий ранг сложности из четырех, а густой дым могли увидеть жители разных районов города.

Отмечается, что пожар произошел на объекте культурного наследия регионального значения. Он является частью ансамбля артиллерийских казарм Военного ведомства, когда-то там располагался батальон. Пламя распространилось на оба этажа и перешло на крышу. Соседние здания удалось отстоять спасателям.

Всю округу у торгового центра очень быстро практически вплотную затянуло дымом. Дышать было невозможно, стоял очень сильный запах гари рассказали очевидцы

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам. Следственные органы проверяют версию об умышленном поджоге. Разбирательства на контроле регионального прокурора Сергея Ломакина.