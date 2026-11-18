МЧС: локализован пожар на площади 400 "квадратов" в старинном доме в Самаре

Локализован пожар в старинном доме в Самаре МЧС: локализован пожар на площади 400 "квадратов" в старинном доме в Самаре

Москва18 ноя Вести.Пожарные локализовали возгорание на площади 400 квадратных метров в доме 1917 года постройки в Самаре, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Пожар локализован говорится в сообщении

Ранее в ведомстве рассказали, что в двухэтажном доме 1917 года постройки загорелась кровля, площадь пожара составила 400 квадратных метров, произошло обрушение. Из дома спасены пострадавшие женщина и ребенок. К тушению пожара привлечены 72 специалиста и 22 единицы техники.

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в жилом доме, в результате которого пострадали люди.