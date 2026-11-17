Москва17 нояВести.Пожарные ликвидируют возгорание в двухэтажном жилом доме 1917 года постройки, произошло обрушение кровли. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Инцидент произошел около 21.55 (20.55 мск).
Загорелся двухэтажный дом 1917 года постройки. Горит кровля, площадь пожара — 400 квадратных метров, произошло обрушение. Принимаются меры по недопущению распространения огняговорится в сообщении
Из дома спасли женщину и ребенка.
На месте работают 72 сотрудника МЧС и 22 единицы техники.