Москва17 нояВести.В результате пожара в двухэтажном жилом доме 1917 года постройки в Самаре есть пострадавшие, организована проверка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По предварительным данным, вечером 17 ноября произошло возгорание в трехквартирном жилом доме на ул. Водников в г. Самаре. Есть пострадавшиесказано в сообщении
Точная причина возгорания станет будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы
По факту происшествия организована проверка, добавили в надзорном ведомстве.
По информации МЧС, огонь охватил 400 квадратных метров кровли, произошло обрушение. Из дома были спасены женщина и ребенок.