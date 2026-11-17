Прокуратура сообщила о пострадавших при пожаре в жилом доме в Самаре

По факту пожара в 110-летнем доме в Самаре организована проверка Прокуратура сообщила о пострадавших при пожаре в жилом доме в Самаре

Москва17 ноя Вести.В результате пожара в двухэтажном жилом доме 1917 года постройки в Самаре есть пострадавшие, организована проверка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По предварительным данным, вечером 17 ноября произошло возгорание в трехквартирном жилом доме на ул. Водников в г. Самаре. Есть пострадавшие сказано в сообщении

Точная причина возгорания станет будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы

По факту происшествия организована проверка, добавили в надзорном ведомстве.

По информации МЧС, огонь охватил 400 квадратных метров кровли, произошло обрушение. Из дома были спасены женщина и ребенок.