Москва28 нояВести.В Ставропольском крае расследуют обстоятельства гибели 2 детей при пожаре в доме
В Ставропольском крае во время пожара погибли двое детей. По данному факту организована прокурорская проверка, сообщили в региональной прокуратуре в MAX.
Трагедия произошла 28 ноября в частном доме в городе Новопавловске Кировского округа.
В результате пожара погибли двое детей. Прокуратура Кировского района устанавливает причины и условия произошедшегосказано в сообщении
Ход и результаты следственных действий взяты на прокурорский контроль.