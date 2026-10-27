СК на Ставрополье проверяет гибель двух несовершеннолетних от угарного газа

Две девочки погибли от отравления угарным газом в Ставропольском крае СК на Ставрополье проверяет гибель двух несовершеннолетних от угарного газа

Москва27 окт Вести.В селе Родыки Красногвардейского округа Ставропольского края две девочки 13 и 15 лет погибли от отравления угарным газом. Об этом сообщило СУ СК России по региону на платформе MAX.

Отмечается, что тела подростков нашли в летней кухне одного из домов на улице Ленина вечером 25 октября. По предварительным данным, помещение наполнилось дымом из-за перекрытой заслонки дымохода. В этот момент девочки спали.

Вечером 25 октября текущего года в летней кухне одного из домовладений по улице Ленина села Родыки Красногвардейского округа были обнаружены тела двух девочек 13 и 15 лет с признаками отравления угарным газом говорится в публикации

Новоалександровский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. Следователи назначили необходимые экспертизы и опрашивают очевидцев. Решение по итогам проверки примут после выполнения всех необходимых действий.