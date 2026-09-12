На Урале возбуждено дело после гибели ребенка от отравления угарным газом

На Урале ребенок насмерть отравился угарным газом в предбанном помещении дома На Урале возбуждено дело после гибели ребенка от отравления угарным газом

Москва12 сен Вести.В Свердловской области возбуждено уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика от отравления угарным газом в предбанном помещении дома. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла 5 сентября на территории частного жилого дома в селе Косой Брод города Полевского.

Предварительно, ребенок скончался от отравления угарным газом. По данному факту … возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена экспертиза для установления точной причины смерти малолетнего.