Москва12 сен Вести.В городе Полевском Свердловской области полиция устанавливает обстоятельства гибели ребенка в частной бане в селе Косой Брод под Полевским. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Сообщение о произошедшем ЧП поступило в дежурную часть территориального отдела полиции 5 сентября 2026 года в 21.53 по местному времени. Установлено, что семья, в которой произошла трагедия, полная, на профилактическом учете… не состояла, законные представители к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей не привлекались прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

По предварительной информации, смерть 12-летнего мальчика могла наступить из-за отравления угарным газом в бане, где была закрыта печная заслонка. Мать обнаружила ребенка и вызвала скорую, но спасти мальчика не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается.