В Екатеринбурге 13-летняя девочка скончалась от вдыхания газа

На Урале девочка-подросток скончалась от вдыхания газа В Екатеринбурге 13-летняя девочка скончалась от вдыхания газа

Москва21 сен Вести.В Екатеринбурге девочка 2013 г.р. скончалась, предположительно, от вдыхания газа, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Свердловской области.

Трагедия произошла вечером 21 сентября. По предварительной информации, находясь дома, несовершеннолетняя вдыхала пары, в результате чего потеряла сознание.

Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали ее смерть … Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что погибшая воспитывалась в неполной семье, на учете в органах системы профилактики не состояла.