Москва21 сенВести.В Екатеринбурге выясняют обстоятельства смерти 13-летней девочки, которая вдыхала газ, организована проверка. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По данным ведомства, вечером 21 сентября девочка, находясь дома, вдыхала пары, в результате чего потеряла сознание.
Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали ее смерть. Погибшая воспитывалась в неполной семье, на текущую дату на учете в органах системы профилактики не состояласказано в сообщении
Прокуратура начала проверку, в рамках которой проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.