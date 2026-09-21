В Екатеринбурге школьница умерла после вдыхания газа

На Урале девочка умерла после вдыхания газа В Екатеринбурге школьница умерла после вдыхания газа

Москва21 сен Вести.В Екатеринбурге выясняют обстоятельства смерти 13-летней девочки, которая вдыхала газ, организована проверка. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, вечером 21 сентября девочка, находясь дома, вдыхала пары, в результате чего потеряла сознание.

Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали ее смерть. Погибшая воспитывалась в неполной семье, на текущую дату на учете в органах системы профилактики не состояла сказано в сообщении

Прокуратура начала проверку, в рамках которой проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.