Москва20 авгВести.В Дагестане в Каспийском море утонула девочка 13 лет, начата проверка, сообщила республиканская прокуратура в мессенджере MAX.
20 августа 2026 года в Каспийском море в районе населенного пункта Крайновка Кизлярского района Республики Дагестан утонула несовершеннолетняя, 2014 года рожденияотмечается в публикации
Проверку организовала прокуратурой Кизляра. В ее ходе будут установлены обстоятельства ЧП, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и о безопасности на водных объектах.
Прокуратура также поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту гибели подростка.