В Кизлярском районе Дагестана в Каспийском море утонула 13-летняя девочка В Каспийском море утонула 13-летняя девочки, прокуратура проводит проверку

Москва20 авг Вести.В Дагестане в Каспийском море утонула девочка 13 лет, начата проверка, сообщила республиканская прокуратура в мессенджере MAX.

20 августа 2026 года в Каспийском море в районе населенного пункта Крайновка Кизлярского района Республики Дагестан утонула несовершеннолетняя, 2014 года рождения отмечается в публикации

Проверку организовала прокуратурой Кизляра. В ее ходе будут установлены обстоятельства ЧП, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и о безопасности на водных объектах.

Прокуратура также поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту гибели подростка.