Москва12 октВести.В легковушке, находящейся в гаражном боксе в Нижнем Новгороде, были обнаружены тела 18-летней девушки и 19-летнего юноши. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Страшная находка была сделана 3 октября.
Погибших молодых людей нашел сосед по гаражному кооперативу. Предварительно, они отравились угарным газом.
Была организована процессуальная проверка.
Следователем СК проведен осмотр места происшествия. При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причин смерти потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизыотмечается в сообщении
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ведомство напоминает, что в замкнутом пространстве смертельная концентрация угарного газа достигает критической отметки за считанные минуты.