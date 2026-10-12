В Нижнем Новгороде нашли тела двух молодых людей в машине в гараже

В гараже в Нижнем Новгороде обнаружили тела девушки и молодого человека В Нижнем Новгороде нашли тела двух молодых людей в машине в гараже

Москва12 окт Вести.В легковушке, находящейся в гаражном боксе в Нижнем Новгороде, были обнаружены тела 18-летней девушки и 19-летнего юноши. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Страшная находка была сделана 3 октября.

Погибших молодых людей нашел сосед по гаражному кооперативу. Предварительно, они отравились угарным газом.

Была организована процессуальная проверка.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причин смерти потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы отмечается в сообщении

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ведомство напоминает, что в замкнутом пространстве смертельная концентрация угарного газа достигает критической отметки за считанные минуты.