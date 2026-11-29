Москва29 нояВести.В Казани возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате отравления угарным газом, сообщает СУ СК по Татарстану в MAX.
Тела мужчин 1965–1969-х годов рождения с признаками отравления угарным газом обнаружили ночью 28 ноября в одном из гаражей на улице Товарищеской.
В одном из гаражей … Казани обнаружены тела трех мужчин. По предварительным данным, причиной трагедии стали неосторожное обращение с продуктами горенияговорится в публикации
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
В ведомстве уточнили, что погибших обнаружили родственники хозяина гаража, обеспокоенные его долгим отсутствием.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.