Трое мужчин скончались от отравления угарным газом в гараже в Казани

Тела трех отравившихся угарным газом мужчин обнаружили в гараже в Казани Трое мужчин скончались от отравления угарным газом в гараже в Казани

Москва29 ноя Вести.В Казани возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате отравления угарным газом, сообщает СУ СК по Татарстану в MAX.

Тела мужчин 1965–1969-х годов рождения с признаками отравления угарным газом обнаружили ночью 28 ноября в одном из гаражей на улице Товарищеской.

В одном из гаражей … Казани обнаружены тела трех мужчин. По предварительным данным, причиной трагедии стали неосторожное обращение с продуктами горения говорится в публикации

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

В ведомстве уточнили, что погибших обнаружили родственники хозяина гаража, обеспокоенные его долгим отсутствием.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.