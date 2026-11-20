Москва20 нояВести.Мать и двое детей погибли в результате отравления угарным газом в городе Назрань, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Росси по Республике Ингушетия в мессенджере МАХ.
Сообщение об отравлении в доме 5/7 по Московской улице поступило в дежурную смену 20 ноября в 12.03.
В результате отравления погибли три человека, в том числе двое детей (2020 и 2021 года рождения). Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаютсянаписали в пресс-службе
На место происшествия выехали все экстренные службы.