МЧС: мать и двое маленьких детей погибли, отравившись угарным газом в Назрани

Мать и двое детей погибли от отравления газом в Ингушетии МЧС: мать и двое маленьких детей погибли, отравившись угарным газом в Назрани

Москва20 ноя Вести.Мать и двое детей погибли в результате отравления угарным газом в городе Назрань, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Росси по Республике Ингушетия в мессенджере МАХ.

Сообщение об отравлении в доме 5/7 по Московской улице поступило в дежурную смену 20 ноября в 12.03.

В результате отравления погибли три человека, в том числе двое детей (2020 и 2021 года рождения). Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются написали в пресс-службе

На место происшествия выехали все экстренные службы.